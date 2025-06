Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, με τον 18χρονο επιθετικό των νταμπλούχων Ελλάδας να παρουσιάζεται από την αγγλική ομάδα και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Κωστούλας υπέγραψε συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τους «γλάρους», ενώ ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 35 εκατ. ευρώ, σε μια συμφωνία που προβλέπονται και μία σειρά από μπόνους, που θα ανεβάσουν το σύνολο της μεταγραφής πάνω από τα 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Στις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι των «γλάρων», συστήθηκε στους φίλους της νέας του ομάδας: «Με λένε Χαράλαμπο Κωστούλα, μπορείτε να με φωνάζετε Babi (Μπάμπη) και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».

Για τα είδωλά του ανέφερε: «Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον θαυμάζω. Κυρίως αυτός είναι για μένα. Ως παιδί τον έβλεπα πολύ».

“Stefanos is my friend, he’s a really good guy. I can’t wait to play with him on the pitch.” 💙🤍 pic.twitter.com/fUCrjzQZod

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025