Σε ηλικία 34 ετών ο Φραν Βέλεθ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησής του στα social media με ένα λιτό και συγκινητικό μήνυμα.

«Μην κλαις επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη. Ευχαριστώ ποδόσφαιρο», έγραψε ο πρώην παίκτης του Άρη και του Παναθηναϊκού.

Με τους «κίτρινους» πραγματοποίησε 88 συμμετοχές, σημειώνοντας έξι γκολ και δύο ασίστ, ενώ με το «τριφύλλι» κατέγραψε 60 εμφανίσεις, δύο γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 με τον Παναθηναϊκό, στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.