Με ένα όμορφο μήνυμα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τόμι Φαν Βέερτ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μία επαγγελματική πορεία 18 χρόνων.

Ο Ολλανδός επιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ντε Μπος, με την οποία κατέγραψε 45 γκολ και 12 ασίστ σε 115 εμφανίσεις, μέχρι να μετακομίσει στην Εξέλσιορ, το καλοκαίρι του 2014. Στην Ολλανδική ομάδα έμεινε για δύο χρόνια πριν αποχωρήσει για την Χρόνιχεν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το βήμα στο εξωτερικό, για λογαριασμό της Άαλμποργκ, όπου παρέμεινε για μία τριετία.

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