Μετά από μία σπουδαία καριέρα ο Τάσος Σιδηρόπουλος αποφάσισε να «κρεμάσει» τη σφυρίχτρα του, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από τη διαιτησία, λίγες ημέρες αφότου έμεινε εκτός πινάκων για το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Ο επί σειρά ετών διεθνής διαιτητής, που όλα αυτά τα χρόνια είχε σταθερή παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA, με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν και βρέθηκαν στο πλευρό του, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι αποχωρεί γεμάτος ευγνωμοσύνη, περηφάνια και όμορφες αναμνήσεις.

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