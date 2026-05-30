Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα, και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική!

Οι γιατροί στη ΜΕΘ Ιωαννίνων αναμένεται να ξεκινήσουν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, καθώς ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση.

Την ίδια ώρα η εκτεταμένη εγκεφαλική ισχαιμία κάνει αδύνατη την ανάκαμψη και πλέον σε συνεννόηση με την οικογένειά του, εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, εφόσον επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός θάνατος.

Ο Οικονόμου δεν φορούσε κράνος και το εγκεφαλικό οίδημα που αναπτύχθηκε επιδείνωσε δραματικά την κατάστασή του.