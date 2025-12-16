Ένα μεγάλο δίκτυο προσώπων, που είχαν απευθείας επαφή με το χορτάρι αποκαλύπτεται στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, που έφερε στο φως η έρευνα του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι μεταξύ των εμπλεκομένων και εν ενεργεία  διαιτητής από την Κρήτη, με τον οποίον ο Ελληνοαυστραλός φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος προκύπτει ότι, είχε τέσσερεις συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ο Ελληνοααυστραλός αποστέλλει συνολικό ποσόν 46.444 δολάρια στις ημερομηνίες 20 και 21 Αυγούστου 2020 και 4 Ιανουαρίου  2021.

Με τον συγκεκριμένο διαιτητή φέρονται να έχουν συναλλαχθεί και άλλα τρία ακόμη αρχηγικά μέλη του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, το 2019 και το 2020.

