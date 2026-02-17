Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πειραιά η εγκατάσταση της κερκίδας 1.500 θέσεων και των νέων αποχωρητηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 του ΣΕΦ, έπειτα από εργασίες αναβάθμισης που μεταμόρφωσαν τον χώρο και τις συνθήκες άθλησης για πάνω από 10 ομάδες της πόλης.

Κατά την παράδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Χαράλαμπο Λιακόσταυρο, περιηγήθηκαν στον χώρο και είδαν από κοντά την ολοκλήρωση της κερκίδας και των νέων υποδομών.

