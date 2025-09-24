Κυρίαρχη και αποτελεσματική η Ελλάς Σύρου νίκησε με σκορ 3-0 το Αιγάλεω στο νέο γήπεδο στην Ερμούπολη, στη 2η αγωνιστική της Leagua phase του Κυπέλλου Ελλάδας, βάζοντας τους πρώτους βαθμούς στο ταμπλό.

Νωρίς (10’) ο Βερνάρδος, άνοιξε τις αποστάσεις το σκορ, επιβεβαιώνοντας με ιδανικό τρόπο το ιδανικό ξεκίνημα της οικοδέσποινας.

Στο 34′ μετά από ωραίο γύρισμα του Γκέζου, ήταν η σειρά του Κόλα- μέσα από την μικρή περιοχή- να πλασάρει τον Καραμπάχ, κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο γκολ της Ελλάς Σύρου ήρθε στο 62ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τριμμάτη, που κέρδισε ο Γκέζος.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γώγος, Γκέζος, Βλάχος, Μπάμπης, Τριμμάτης, Ζαφείρης, Κόλα, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Σκόνδρας.

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Καραργύρης, Αρβανίτης, Τάμπας, Τάτσης, Ευαγγέλου, Χότσκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Ενομό, Κωστέας.