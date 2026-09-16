Ολοκληρώθηκε με τέσσερις αναμετρήσεις η σημερινή ημέρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Αστέρα Τρίπολης να πετυχαίνουν τις πρώτες τους νίκες, την ώρα που ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Απ. Νικολαΐδης επικρατώντας με 0-2 της Κηφισιάς.

Στον Βόλο, ο Αστέρας δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Νίκη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος και φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση χάρη στο αυτογκόλ του Πασαλίδη, το πέναλτι του Ρικαρντίνιο και το τέρμα του Παπακανέλλου στο 67′, ανεβαίνοντας προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας.

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