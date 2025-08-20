Συνεχίζει να γράφει Ιστορία η Μαρκό. Πριν από μερικούς μήνες πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 2 και σήμερα έγινε μία από τις 20 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη νεοσύστατη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Μαρκόπουλου νίκησε 1-0 τα Χανιά σε αγώνα που έγινε στη Βέροια και εξασφάλισε την πρόκριση αξιοποιώντας το γκολ που σημείωσε νωρίς στο ματς (7΄) ο Ντέτλερ.

Διαιτητής: Φουστάνας

Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Φουρλάνος, Λάμτσε, Αμπούντου (46’ Τοπαλίδης), Μεγιάδο, Κουτεντάκης (75’ Νεκούλ), Πρεβεζιάνος, Ορτίγκοσα (62’ Νίλι), Κωστανάσιος (62’ Μακρής), Ιωαννίδης (75’ Χαμέντ).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Μιγιένγκα, Σμάλης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (71’ Καζάου), Ντέτλερ (89’ Μεντόσα), Σεμπά (89’ Χαϊκάλης), Παυλίδης (62’ Κυριακίδης), Μούλερ (46’ Καλλέργης).