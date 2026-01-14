Με τη διεξαγωγή των τεσσάρων νοκ-άουτ αγώνων για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμπληρωθεί σήμερα το «παζλ» της προημιτελικής φάσης.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Παναθηναϊκός και Άρης θα αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ, ενώ η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακος θα φιλοξενήσουν τον ΟΦΗ και την Κηφισιά, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες είναι μονοί. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση αλλά οι δυο ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αυλαία της προημιτελικής φάσης ανοίγει στις 15:00 στο «Λάμπρος Κατσώνης», όπου ο εκπληκτικός εφέτος Λεβαδειακός θα υποδεχτεί την Κηφισιά.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με ανατροπή, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει με 3-2 της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Λεβαδειακός μετράει τρεις διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Βόλου και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της Super League, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, με τελευταία το 1-1 με την ΑΕΛ και είναι στην οκτάδα.

Στις 17:00 τα βλέμματα στρέφονται στην Opap Arena, όπου ΑΕΚ και ΟΦΗ θα τεθούν αντίπαλοι για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Εύκολα ή δύσκολα, η Ένωση επικράτησε στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είδε το σερί των δέκα νικών να σταματάει και, παράλληλα, να πέφτει από την κορυφή. Οι Κρητικοί, νίκησαν δις μέσα σε λίγες ημέρες στο Παγκρήτιο τον Αστέρα Τρίπολης (2-0 για το Κύπελλο και 4-0 για το Πρωτάθλημα), με τον Τιάγκο Νους να είναι σε… οργιώδη κατάσταση.

Στις 18:30 (COSMOTE SPORT 2 HD) Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης»,, με τους δύο αντιπάλους να μπαίνουν στη μεταξύ τους μάχη, έχοντας την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ από τη μεριά τους οι «ασπρόμαυροι», που ακολουθούν ένα βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – προέρχονται από την άνετη νίκη τους με 3-0 σκορ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Για τη Super League η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα – με ανατροπή – εκείνης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις αγνοείται η ισοπαλία (0-0 στις 5/2/23).

Σε εξίσου καλό momentum δείχνουν να είναι Παναθηναϊκός και Άρης που τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στις 20:30.

Οι «πράσινοι», με εντελώς νέο πρόσωπο, μπήκαν με το δεξί στο 2026 και κερδίζοντας εύκολα με 3-0 τον Πανσερραϊκό, ανέβηκαν στην πέμπτη θέση.

Οι «κίτρινοι», έπειτα από το άνετο 2-0 επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Για το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και Άρης είχαν μείνει στο 1-1 στου Χαριλάου (19/10) ενώ στην Αθήνα το «τριφύλλι» έχει μια διετία να κερδίσει τον Άρη (2-0 στις 28/2/24).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

15:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Κηφισιά (2) COSMOTE SPORT 1 HD

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ (3) COSMOTE SPORT 3 HD

18:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1) COSMOTE SPORT 2 HD

20:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – Άρης (4) COSMOTE SPORT 1 HD

Τα ζευγάρια των ημιτελικών (3-4-5 Φεβρουαρίου τα πρώτο ματς και 10-11-12 Φεβρουαρίου οι ρεβάνς):

Νικητής 1 – Νικητής 4

Νικητής 2 – Νικητής 3