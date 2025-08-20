Ο Ηρακλής προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι του Πανιωνίου, σε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων στη Νέα Σμύρνη. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1 κι έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν 2-0, όμως απέτυχαν σε τρεις διαδοχικές εκτελέσεις κι έτσι ο Ηρακλής νίκησε 3-2 με τον Θεοδόση Μαχαίρα να ευστοχεί στο τελευταίο και καθοριστικό.

Πριν, όμως, συμβούν όλα αυτά ο Ηρακλής είχε πάρει το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Εραμούσπε μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαχαίρα. Ο Πανιώνιος αντέδρασε άμεσα και κέρδισε πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Βαν ντε Βαρτ στο 14΄.

Διαιτητής: Μόσχου

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Γένσεν (67′ Ζούλιας), Ασλανίδης, Κιάκος, Τσέργας, Μπεχαράνο (77′ Γιάκοβλεφ), Παπαγεωργίου (67′ Στούπης), Ρούτσι, Μόρσεϊ, Βαν ντε Βαρτ (80′ Σαραμαντάς), Φελίσιο (67′ Βοίλης).

Ηρακλής (Μπάμπης Τεννές): Στουρνάρας, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κάτσικας, Αναστασίου (57′ Τσιντώνης), Χάμοντ, Φοφανά (57′ Βιτλής), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (85′ Ντέλετιτς), Μωυσίδης, Ντουρμισάι (75′ Γερολέμου).