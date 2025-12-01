Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε τον Τάσο Παπαπέτρου για να σφυρίξει στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του κυπέλλου ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Τετάρτη (3/12, 21:30, COSMOTE SPORT 1 HD) θα διευθύνει ο Έλληνας διεθνής διαιτητής, με τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ να βρίσκεται στο VAR.

Από εκεί και πέρα στο Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, στο Παναθηναϊκός-Κηφισιά ο Βασίλης Φωτιάς και στο ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Σημειώνεται πως VAR έχει οριστεί μόνο στα παιχνίδια Άρης-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-Κηφισιά.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Νταβέλας

4ος: Τικόζογλου.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος

4ος: Νταούλας.

Μαρκό – Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Διαμαντής, Στάικος

4ος: Μπακογιάννης.

Athens Kallithea FC – Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας “Γρ. Λαμπράκης”)

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Ψύλλος

4ος: Ανδρικόπουλος.

ΑΕΛ – Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωυσιάδης

4ος: Φίτσας.

Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης “Θ. Κολοκοτρώνης”)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μηνούδης

4ος: Μπεκιάρης.

ΑΕΚ – ΟΦΗ (OPAP Arena)

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Πολυχρόνης.

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4η: Ελένη Αντωνίου

VAR: Κουμαπράκης, Κουκούλας.

Άρης – ΠΑΟΚ (Γηπ. “Κλεάνθης Βικελίδης”)

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Μπέμπεκ, Πουλικίδης.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Παγουρτζής

4ος: Τσιάρας.