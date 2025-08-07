Το Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφει, με την κληρωτίδα να βγάζει τα ζευγάρια της Ά φάσης, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 18-20 Αυγούστου.

Απευθείας στη League Phase μετέχουν οι πρώτες οκτώ ομάδες σύμφωνα με την περσινή κατάταξη της SuperLeague (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, ΟΦΗ), ενώ εκεί βρίσκεται έπειτα από την κλήρωση και η Ηλιούπολη, που θα συμμετάσχει μαζί με τις 11 ομάδες που θα προκριθούν από τις αναμετρήσεις της Ά φάσης.

Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα ζευγάρια:

Δευτέρα 18/08

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 17:00

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 17:00

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 17:00

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα-ΑΕΛ 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω-Παναργειακός 17:00

Καβάλα-Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός-Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος-Ηρακλής 17:00

Χανιά-Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης 17:15