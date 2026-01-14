Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 3-0 του Άρη ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, που νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο δεύτερο ζευγάρι, ο ΟΦΗ που πέτυχε την έκπληξη με 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, που επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς.

Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

Οι ημιτελικοί

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Τελικός: 25 Απριλίου