Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 3-0 του Άρη ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, που νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο δεύτερο ζευγάρι, ο ΟΦΗ που πέτυχε την έκπληξη με 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, που επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς.
Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.
Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2
Παναθηναϊκός – Άρης 3-0
Οι ημιτελικοί
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Τελικός: 25 Απριλίου