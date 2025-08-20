Μετά την ολοκλήρωση την προκριματικής φάσης, αναδείχτηκαν οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 13 προέρχονται από τη Super League, καθώς ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο Πανσερραϊκος.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά με το νέο τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης είναι:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Βόλος

ΑΕΛ

Κηφισιά

Ηλιούπολη

Αιγάλεω

Καβάλα

Athens Kallithea

Μαρκό

Ελλάς Σύρου

Ηρακλής