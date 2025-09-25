Μετά από τρεις ημέρες αγώνων ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς, ενώ οι θέσεις 5–12 δίνουν μονά play offs.
Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:
Καβάλα – Κηφισιά 1-1 (45΄+4΄ Δημοσθένους – 90΄+5΄ Πατήρας)
Άρης – Μαρκό 1-0 (16΄ Μισεουί)
Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών 1-1 (38΄ Θαρθάνα – 76΄ Τσαντήλας)
Athens Kallithea FC – ΟΦΗ 0-1 (45΄ Σαλσίδο)
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0 (10΄ Βερνάρδος, 34΄ Κόλα, 62΄ πέν. Τριμμάτης)
Αστέρας Τρίπ. – Ολυμπιακός 1-2 (90΄+4΄ Εμμανουηλίδης – 13΄ πεν., 18΄ Ταρέμι)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1 (26΄ Πιερό, 45΄+1΄ Καλοσκάμης – 90΄+2 πεν. Αγκίρε)
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2 (82΄ Πασάς – 43΄ Συμελίδης, 90΄+5 Παλάσιος)
Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0 (35΄ πεν. Ντόβενταν)
Η βαθμολογία (Σς 2 αγώνες)
1. Λεβαδειακός 6
2. ΟΦΗ 6
3. ΑΕΚ 6
4. Άρης 6
5. Ατρόμητος Αθηνών 4
6. Βόλος ΝΠΣ 4
7. Ελλάς Σύρου 3
8. Ολυμπιακός 3 -1αγ.
9. Παναθηναϊκός 3 -1αγ.
10. ΠΟΤ Ηρακλής 3 -1αγ.
11. Κηφισιά 2
12. ΑΕΛ 1
13. Αστέρας Τρίπολης 1
14. Μαρκό 1
15. Καβάλα 1
16. Ηλιούπολη 0
17. Παναιτωλικός 0
18. Athens Kallithea FC 0
19. ΠΑΟΚ 0 -1αγ.
20. Αιγάλεω 1931 0