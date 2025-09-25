Μετά από τρεις ημέρες αγώνων ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς, ενώ οι θέσεις 5–12 δίνουν μονά play offs.

Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία:

Καβάλα – Κηφισιά 1-1 (45΄+4΄ Δημοσθένους – 90΄+5΄ Πατήρας)

Άρης – Μαρκό 1-0 (16΄ Μισεουί)

Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών 1-1 (38΄ Θαρθάνα – 76΄ Τσαντήλας)

Athens Kallithea FC – ΟΦΗ 0-1 (45΄ Σαλσίδο)

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0 (10΄ Βερνάρδος, 34΄ Κόλα, 62΄ πέν. Τριμμάτης)

Αστέρας Τρίπ. – Ολυμπιακός 1-2 (90΄+4΄ Εμμανουηλίδης – 13΄ πεν., 18΄ Ταρέμι)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1 (26΄ Πιερό, 45΄+1΄ Καλοσκάμης – 90΄+2 πεν. Αγκίρε)

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2 (82΄ Πασάς – 43΄ Συμελίδης, 90΄+5 Παλάσιος)

Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0 (35΄ πεν. Ντόβενταν)

Η βαθμολογία (Σς 2 αγώνες)

1. Λεβαδειακός 6

2. ΟΦΗ 6

3. ΑΕΚ 6

4. Άρης 6

5. Ατρόμητος Αθηνών 4

6. Βόλος ΝΠΣ 4

7. Ελλάς Σύρου 3

8. Ολυμπιακός 3 -1αγ.

9. Παναθηναϊκός 3 -1αγ.

10. ΠΟΤ Ηρακλής 3 -1αγ.

11. Κηφισιά 2

12. ΑΕΛ 1

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Μαρκό 1

15. Καβάλα 1

16. Ηλιούπολη 0

17. Παναιτωλικός 0

18. Athens Kallithea FC 0

19. ΠΑΟΚ 0 -1αγ.

20. Αιγάλεω 1931 0