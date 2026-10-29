Μία αγωνιστική απομένει πλέον για την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και την έναρξη των νοκ-άουτ.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ο Βόλος υποδέχθηκε τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο των Θεσσαλών, ο Χαβιέ Γκαρίδο γνώρισε την ήττα με 3-1 από την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, ενώ ο Ατρόμητος επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο μήνες χωρίς θετικό αποτέλεσμα σε Super League και Κύπελλο.

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