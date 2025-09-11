Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (11/9), το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα απ’ τα ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν, ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της Κηφισιάς, με τον Αστέρα Τρίπολης, δεδομένου ότι η ομάδα των βορείων προαστίων έχει «θέμα» με την έδρα της.

Το όλο ζήτημα ξεπεράστηκε την Πέμπτη (11/9), μετά την ενημέρωση απ’ την πλευρά του Αστέρα πως δέχεται να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι στο «Ζηρίνειο», τη φυσική έδρα της Κηφισιάς, μολονότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αγώνες Super League, απ’ την στιγμή που πρόκειται για διοργάνωση της ΕΠΟ.