Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα δώσουν μονούς αγώνες playoff ως εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

Δείτε τα αποτελέσματα:

ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1

Αιγάλεω – Άρης 1-3

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1

Βαθμολογία

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. ΟΦΗ 3 9

2. Λεβαδειακός 3 9

3. Άρης 3 9

4. ΑΕΚ 3 9

———————————

5. Ολυμπιακός 2 6

6. Παναθηναϊκός 2 6

7. Κηφισιά 3 5

8. Ατρόμητος Αθηνών 3 4

9. Βόλος 3 4

10. Παναιτωλικός 3 3

11. ΠΑΟΚ 2 3

12. Ηρακλής 2 3

———————————-

13. Ελλάς Σύρου 3 3

14. Μαρκό 2 1

15. Αστέρας Τρίπολης 3 1

16. Καβάλα 2 1

17. ΑΕΛ 3 1

18. Athens Kallithea FC 3 0

19. Ηλιούπολη 3 0

20. Αιγάλεω 1931 3 0