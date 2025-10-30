Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα δώσουν μονούς αγώνες playoff ως εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9
Δείτε τα αποτελέσματα:
ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1
Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1
Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1
Αιγάλεω – Άρης 1-3
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 1-0
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1
Βαθμολογία
ΑΓ. ΒΑΘ.
1. ΟΦΗ 3 9
2. Λεβαδειακός 3 9
3. Άρης 3 9
4. ΑΕΚ 3 9
———————————
5. Ολυμπιακός 2 6
6. Παναθηναϊκός 2 6
7. Κηφισιά 3 5
8. Ατρόμητος Αθηνών 3 4
9. Βόλος 3 4
10. Παναιτωλικός 3 3
11. ΠΑΟΚ 2 3
12. Ηρακλής 2 3
———————————-
13. Ελλάς Σύρου 3 3
14. Μαρκό 2 1
15. Αστέρας Τρίπολης 3 1
16. Καβάλα 2 1
17. ΑΕΛ 3 1
18. Athens Kallithea FC 3 0
19. Ηλιούπολη 3 0
20. Αιγάλεω 1931 3 0