Με το ματς Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0 ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα δώσουν μονούς αγώνες playoff ως εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Βόλος – Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea – Καβάλα 2-1
ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-1
Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη 5-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
1. Λεβαδειακός 12
2. ΑΕΚ 12
3. Άρης 10
4. Ολυμπιακός 9 – 3 αγώνες
———————————
5. ΟΦΗ 9
6. Παναθηναϊκός 9 – 3 αγώνες
7. Βόλος 7
8. Ατρόμητος Αθηνών 7
9. Κηφισιά 5
10. Αστέρας Τρίπολης 4
11. Παναιτωλικός 4
12. ΠΑΟΚ 4 – 3 αγώνες
———————————-
13. Ηρακλής 4 – 3 αγώνες
14. Athens Kallithea FC 3
15. Ελλάς Σύρου 3
16. Μαρκό 1 – 3 αγώνες
17. Καβάλα 1 – 3 αγώνες
18. ΑΕΛ 1
19. Ηλιούπολη 0
20. Αιγάλεω 1931 0