Με το ματς Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0 ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα δώσουν μονούς αγώνες playoff ως εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Καβάλα 2-1

ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 

Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

1. Λεβαδειακός 12

2. ΑΕΚ 12

3. Άρης 10

4. Ολυμπιακός 9 – 3 αγώνες

———————————

5. ΟΦΗ 9

6. Παναθηναϊκός 9 – 3 αγώνες

7. Βόλος 7

8. Ατρόμητος Αθηνών 7

9. Κηφισιά 5

10. Αστέρας Τρίπολης 4

11. Παναιτωλικός 4

12. ΠΑΟΚ 4 – 3 αγώνες

———————————-

13. Ηρακλής 4 – 3 αγώνες

14. Athens Kallithea FC 3

15. Ελλάς Σύρου 3

16. Μαρκό 1 – 3 αγώνες

17. Καβάλα 1 – 3 αγώνες

18. ΑΕΛ 1

19. Ηλιούπολη 0

20. Αιγάλεω 1931 0

