Οι αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ με Καβάλα, Ηρακλή και Μαρκό αντίστοιχα ολοκλήρωσαν τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, οριστικοποίησαν τη βαθμολογία με τους τέσσερις πρώτους, που εξασφάλισαν την απευθείας είσοδό τους στα προημιτελικά και «κλείδωσαν» τα ζευγάρια στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ των ομάδων που τερμάτισαν απ’ την 5η έως τη 12η θέση, που θα διεξαχθούν στις 7 Ιανουαρίου.

Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά (4-1) τον κράτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας και δημιουργεί πλέον ένα πολύ «δυνατό» μονοπάτι απ’ τη μία πλευρά του «δέντρου» των νοκ-άουτ, όπου ο «δικέφαλος του Βορρά» -εφόσον περάσει βεβαίως τον Ατρόμητο-, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο νικητής ενός τέτοιου ζευγαριού είναι πολύ πιθανό να βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με άνεση την πρώτη θέση της βαθμολογίας και το πλεονέκτημα έδρας έως τον τελικό και μαζί με τον Λεβαδειακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που έκαναν επίσης το «4Χ4» θα είναι απευθείας στα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός τον νικητή του ζευγαριού Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης κι ο Παναθηναϊκός τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Υπενθυμίζεται πως στον ενδιάμεσο γύρο των νοκ-άουτ και στα προημιτελικά, οι αγώνες είναι μονοί κι λήξουν ισόπαλοι θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου και ο δρόμος ως τον τελικό:

Νοκ άουτ 5-12

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

Βόλος-Κηφισιά

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

Άρης-Παναιτωλικός

Η προημιτελική φάση

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2.Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3. ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4. Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Η ημιτελική φάση

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Β. Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

Τελικός (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β