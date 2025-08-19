Το Αιγάλεω νίκησε με 6-5 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια) τον ανώτερο Παναργειακό και να προκριθεί στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το Σίτι-κόντρα στη ροή του αγώνα- προηγήθηκε με κεφαλιά του Βάρκα στο 71’- από εκτέλεση φάουλ του Τσιλιγγίρη-, αλλά η ομάδα του Άργους ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+1), με αυτογκόλ του Βοριαζίδη από φάουλ του Πέτροβιτς, οδηγώντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

1-0 Βάρκας

1-1 Τσάνι

2-1 Κωστέας

2-2 Χατζηδημητρίου

3-2 Τσιλιγγίρης

3-3 Παναγιώτου

4-3 Νταβιώτης

4-4 Ναλιτζής

5-4 Ξενιτίδης

5-5 Πέτροβιτς

6-5 Ευαγγέλου

Εκτέλεσε ο Ζησούλης, απέκρουσε ο Τσιμόπουλος

Διαιτητής: Μ. Ματσούκας

Αιγάλεω (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Τάμπας (65′ Νταβιώτης), Ουνγιαλίδης, Καρρίκι (65′ Καραμπάς), Φοφανά, Βοριαζίδης, Βάρκας, Ενομό (46′ Τσιλιγγίρης), Κουιρουκίδης.

Παναργειακός (Αρμάντο Φουτσίνι): Συνοδινός, Παναγιώτου, Λαζαρίδης, Γιαλαμίδης, Ζησούλης, Νταμάκ, Χρήστου, Ντιαλό (46′ Πέτροβιτς), Καρυπίδης, Κονέ, Τσιράκης.