Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αυλαία ανοίγει στο Πανθεσσαλικό με την αναμέτρηση Βόλος–Καλαμάτα την Τρίτη 1/9, ενώ η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 3/9 με τις αναμετρήσεις του Ατρόμητου και του Παναθηναϊκού κόντρα σε Πανσερραϊκό και Νίκη Βόλου αντίστοιχα. Οι περισσότερες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2/9.

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