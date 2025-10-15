Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που από φέτος διεξάγεται με ανανεωμένο σχήμα.
Όλες οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
———————–
16:00 ΟΦΗ – Ηρακλής (Παγκρήτιο στάδιο)
18:00 Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
20:00 Κηφισιά – Καλλιθέα (γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
————————-
15:00 Αιγάλεω 1931 – Άρης
15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ
17:30 Ολυμπιακός – Βόλος
18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός
21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ