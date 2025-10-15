Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που από φέτος διεξάγεται με ανανεωμένο σχήμα.

Όλες οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

———————–

16:00 ΟΦΗ – Ηρακλής (Παγκρήτιο στάδιο)

18:00 Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

20:00 Κηφισιά – Καλλιθέα (γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

————————-

15:00 Αιγάλεω 1931 – Άρης

15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ

17:30 Ολυμπιακός – Βόλος

18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός

21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ