Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27, με τις 16 ομάδες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους μετά τα προκριματικά να μαθαίνουν το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις, μέχρι τον μεγάλο τελικό της 22ης Μαΐου.

Όλα έτοιμα για την έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την κληρωτίδα να βγάζει τρία ντέρμπι μεταξύ των ομάδων του Big-5, διατηρώντας κατακόρυφα την αγωνία και τον ανταγωνισμό μέχρι και την έναρξη των play-offs και της νοκ-άουτ φάσης.

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