Η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27, από τον οποίο θα προκύψουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν το παζλ της League Phase.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν οι 13 ομάδες από τις 14 του 1ου προκριματικού γύρου (δεν θα συνεχίσει ο ηττημένος του αγώνα ΑΟ Τρίκαλα-Λάρισα που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων την Τρίτη 11/08, 17:00 ) και οι εννέα ομάδες της Super League που δεν αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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