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Το ξεκίνημα των εγχωρίων υποχρεώσεων για τη φετινή χρονιά γίνεται με το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τα πρώτα παιχνίδια του Β’ Προκριματικού γύρου της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένα για το τριήμερο 17-19 Αυγούστου.
Η πρεμιέρα στη διοργάνωση γίνεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις και το Ηρακλής-Βόλος (17/8, 21:00) να κλέβει την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα.
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