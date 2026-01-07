Με το παιχνίδι ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (17:00), που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο των προημιτελικών ολοκληρώνονται σήμερα τα πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους «8» την ΑΕΚ.

Χθες, ο Άρης επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 και πήρε το ένα από τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια για τα προημιτελικά, όπου περίμενε ήδη ο Παναθηναϊκός.

Η Κηφισιά κατάφερε να φύγει με το διπλό από τον Βόλο, χάρη στο γκολ του Αμανί στο 81ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ εκτός περιοχής και έδωσε ραντεβού με τον Λεβαδειακό για τους «8» της διοργάνωσης.

