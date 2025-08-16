Με δύο γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 40΄ και στο 41΄, η Κόμο πήρε το Σάββατο νίκη-πρόκριση με 3-1 κόντρα στη Σουντιρόλ, σε αναμέτρηση για τους «32» του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε για 66 λεπτά. Στο 88ο λεπτό αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Βραζιλιάνος Φιλίπε Μπορντόν για τους φιλοξενούμενους.

Anastasios Douvikas | 🇮🇹 Como 1-1 Südtirolpic.twitter.com/yFodVl4i6N — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2025