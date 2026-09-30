Τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των οκτώ παιχνιδιών που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Ανήμερα της εθνικής εορτής, στις 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Την ίδια ημέρα ορίστηκε και ο αγώνας Παναθηναϊκός-Άρης, όπως και το παιχνίδι της Μαρκό με τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

17:30 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

17:30 Παναθηναϊκός – Άρης

19:30 ΑΕΛ – ΟΦΗ

21:15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

16:00 Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

18:00 Βόλος – Ατρόμητος