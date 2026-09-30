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Τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των οκτώ παιχνιδιών που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ.
Ανήμερα της εθνικής εορτής, στις 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Την ίδια ημέρα ορίστηκε και ο αγώνας Παναθηναϊκός-Άρης, όπως και το παιχνίδι της Μαρκό με τον Ολυμπιακό.
Το πρόγραμμα:
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
17:30 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
17:30 Παναθηναϊκός – Άρης
19:30 ΑΕΛ – ΟΦΗ
21:15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
16:00 Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
18:00 Βόλος – Ατρόμητος