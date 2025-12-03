Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κλέβει την παράσταση από την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Άρης και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση (και) για τη Super League (Κυριακή 7/12, 19:30).

Οι «κίτρινοι» έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία για να είναι εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι «ασπρόμαυροι», έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το «τρίποντο».

Στην OPAP Arena κοντράρονται ΑΕΚ και ΟΦΗ που έχουν κάνει το 3×3 μέχρι στιγμής κι ο νικητής θα είναι σίγουρα στην τετράδα.

Η Ένωση έκανε τρεις σπουδαίες νίκες την περασμένη εβδομάδα, οι Κρητικοί μάλλον έχουν το θεσμό – στον οποίο πέρυσι έφτασαν ως τον τελικό – ως… αποκούμπι μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.

Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο και την τετράδα.

Όπως και ο Παναθηναϊκός που περιμένει στη Λεωφόρο την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε μία… κηδεία στους «πράσινους» και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη.

Τις όποιες ελπίδες έχει για να συνεχίσει στη διοργάνωση θέλει να εξαντλήσει ο Αστέρας Τρίπολης που περιμένει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την Ηλιούπολη, εκ των ουραγών στο Κύπελλο αλλά και στον Β΄ Όμιλο της Super League 2.

Διαδικαστικού χαρακτήρα φαντάζει το παιχνίδι της Athens Kallithea FC με την Καβάλα στο «Ελ Πάσο».

Αντίθετα, στο Μαρκόπουλο, ο Λεβαδειακός θέλει να κάνει το απόλυτο σε νίκες καθώς κοντράρεται με τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου που έχει αποδειχθεί πως διαθέτει άκρως ανταγωνιστικό σύνολο.

Στην AEL FC Arena, η ΑΕΛ έχει άλλα πράγματα να σκέφτεται και όχι τόσο το ματς με τον Ατρόμητο, με τους φιλοξενούμενους να χρειάζονται περισσότερο τη νίκη.

Όπως και ο Παναιτωλικός που πηγαίνει στο Καυτανζόγλειο για το ματς με τον ΠΟΤ Ηρακλή, αν και ο «Γηραιός» μάλλον ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς θα επιστρέψει στα «μεγάλα σαλόνια».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:30 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1HD

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός Cosmote Sport 2HD

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Cosmote Sport 3HD

17:00 Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολης

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Cosmote Sport 1HD

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά Cosmote Sport 2HD

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1HD

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17.00: Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

—————————–

5. Βόλος 7 (10-7)

6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

8. Κηφισιά 5 (4-3)

9. Ατρόμητος 4 (6-5)

10. Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

—————————–

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-13)

* Ματς λιγότερο

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.