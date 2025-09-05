Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Κύπρου θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Δημήτρης Διαμαντάκος, καθώς συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ.

Οι συζητήσεις του συλλόγου της Λευκωσίας με τον 32χρονο Έλληνα επιθετικό είχαν αίσιο τέλος και ο παίκτης υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

Τη Δευτέρα, μάλιστα, 8/9) θα βρεθεί στο «νησί της Αφροδίτης», προκειμένου να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον ΑΠΟΕΛ, προσθέτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στη «γραμμή κρούσης» της ομάδας

Την τελευταία διετία ο Διαμαντάκος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, φορώντας τη φανέλα των Κεράλα Μπλάστερς και Ίστ Μπενγκάλ. Συνολικά κατέγραψε 76 συμμετοχές, με απολογισμό 40 γκολ και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν ικανότατο γκολτζή.

Η πιο λαμπρή στιγμή της πορείας του στην Ασία ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» του πρωταθλήματος με 13 τέρματα σε 17 αγώνες.

Στην Ίστ Μπενγκάλ, δε, εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή, ιδίως στο θρυλικό ντέρμπι του Κυπέλλου Ντουράντ απέναντι στη Μοχούν Μπαγκάν, όπου πέτυχε δύο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.