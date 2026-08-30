Η 2η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα γεμάτη ενδιαφέρον… Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές μακριά από την έδρα τους, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπου ο Άρης υπό το βλέμμα του νέου Συμβούλου της Διοίκησης, του σπουδαίου τεχνικού Αβραάμ Γκαρντ στην εξέδρα, υποδέχεται τον ευρωπαίο ΟΦΗ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr