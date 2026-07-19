Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη «μάχη» με την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Αργεντινή δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι του Μπιλ Κοντάιντ «Going the Distance» από την ταινία Rocky.

Η «Αλμπισελέστε» θα επιδιώξει στη Νέα Υόρκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει back-to-back την κορυφή του κόσμου, στην τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr