Super League: Καλύτερο γκολ της κανονικής περιόδου το ανάποδο ψαλίδι του Αραμπούλι

Το απίθανο γκολ του Μπατσάνα Αραμπούλι στον αγώνα της Λαμίας με τον Άρη (2-0), για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε από τους φιλάθλους ως το καλύτερο της κανονικής περιόδου της Super League.

Σε εκείνο το ματς ο Γεωργιανός επιθετικός, αφού είχε ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό με πέναλτι εννέα λεπτά αργότερα σκόραρε για δεύτερη φορά με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι, το οποίο αναδείχθηκε ως κορυφαίο της regular season.

Εκείνη η νίκη με 2-0 επί του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος» ήταν δε και το πρώτο «τρίποντο» της Λαμίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Στην ψηφοφορία το γκολ του Αραμπουλί κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε ποσοστό 52,87%.

Τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων ποδοσφαιριστών, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal of the Regular Season της Super League για τη σεζόν 2020-2021 έχουν ως εξής:

1. Μ. Αραμπούλι (14η αγωνιστική) 52,87%

2. Χ. Τζόλης (11η αγωνιστική) 21,09%

3. Γ. Εμβιλά (21η αγωνιστική) 5,65%

4. Λ. Γκαρσία (12η αγωνιστική) 5,19%

5. Κ. Γκάνεα (24η αγωνιστική) 4,95%