Με αφορμή τη διακοπή της Super League, λόγω των εθνικών ομάδων η Κηφισιά έδωσε φιλικό το Σάββατο με αντίπαλο την Καλαμάτα, στο οποίο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Το παιχνίδι των δύο ομάδων διεξήχθη στην Καισαριανή, με τη «μαύρη θύελλα» να προηγείται στο 7ο λεπτό με γκολ του Τσέλιου και το συγκρότημα του Λέτο να ισοφαρίζει στο 19’ με τέρμα του Τετέι.

Το 1-1 διατηρήθηκε στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, ενώ έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά από τις πολλές αλλαγές που πραγματοποίησαν οι δύο προπονητές.