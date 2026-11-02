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Από επιτυχία στέφθηκε η 45η γιορτή που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που έχει γίνει θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, καθώς και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

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