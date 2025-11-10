Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις φάσεις της 10ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε ότι είναι λανθασμένη η υπόδειξη στο δεύτερο πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με την Κηφισιά και εξήγησε ότι το χέρι του Αμανί βρισκόταν σε φυσική θέση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορθώς δόθηκε το πρώτο πέναλτι για σπρώξιμο στον Ζέλσον, ενώ υπογράμμισε πως σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Ρέτσου.

Επιπλέον, ο Στεφάν Λανουά σχολίασε και τις δύο επίμαχες φάσεις της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι τα ακυρωθέντα γκολ ήταν αποτέλεσμα σωστών διαιτητικών αποφάσεων.