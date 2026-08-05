Η λάθος αντίδραση του ρέφερι στο παιχνίδι και όσα ακολούθησαν, εξόργισαν τον επικεφαλής στην ΚΕΔ.

Ο Στεφάν Λανουά δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που χάνει τον έλεγχο. Σπάνια οι ρέφερι της SL1 τον βλέπουν εκνευρισμένο. Ακόμα και όταν επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου μαζί του. Ο Γάλλος δεν εξωτερικεύει εύκολα τον θυμό, τη δυσαρέσκεια, την απογοήτευσή του. Ωστόσο ο Κώστας Κατοίκος κατάφερε να τον βγάλει από τα… ρούχα του.

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