Ο Στεφάν Λανουά στην εβδομαδιαία ανάλυση επιλεγμένων φάσεων από τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής της Super League αναφέρθηκε στο φάση του Γερεμέγιεφ, όπου ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι στο ματς με τον Άρη.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας τόνισε πως ο VAR έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή για να εξετάσει το μαρκάρισμα.

Αναλυτικά είπε: «Σε αυτήν την περίπτωση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει την μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη, όπως αναμενόταν, το VAR».

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης