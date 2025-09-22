Ο Στεφάν Λανουά στην ανάλυσή του για τη φάση της 4ης αγωνιστικής της Super League ανέλυσε μεταξύ άλλων και την φάση με πρωταγωνιστές τους Τετέ και Καμπελά στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε ότι έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση από τον VAR και να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι», ανέφερε ο Λανουά.

Στη φάση με το πρώτο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στη Λάρισα τόνισε ότι σωστά ακυρώθηκε, ενώ δεν ασχολήθηκε με την φάση του μαρκαρίσματος από τον Παντελάκη στον Γιόβιτς, για την οποία εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση.

Παράλληλα τονίζει ότι σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Παναιτωλικού στην Τούμπα, όπως σωστά δόθηκε και η κόκκινη του Χριστογεώργου.

Στο Κηφισιά – Άρης δόθηκε σωστά πέναλτι στους «κίτρινους», όμως κακώς ακυρώθηκε το γκολ των τυπικά γηπεδούχων για το χέρι του Τεττέι.

