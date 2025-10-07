O Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων για την 6η αγωνιστική της Super League στάθηκε στο παιχνίδι Κηφισιά-ΑΕΚ, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έντονα παράπονα.

Για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ομάδας του Λέτο έπειτα από την έξοδο του Στρακόσα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είπε ότι «δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ, ούτε παρέμβαση του VAR», ενώ για τη φάση του Πιερό τόνισε ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί για την προβολή στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Από εκεί και πέρα, για το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ για χέρι τονίζει ότι «δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μία αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία. Οπότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Αναφορικά με την αποβολή του Ρέλβας, ανέφερε: «Εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντάς τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση».

Τέλος για το πέναλτι που πήρε ο Γιόβιτς σημείωσε: «Ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση».

