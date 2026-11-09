Τα λάθη που επισήμαναν στους ρέφερι. Τι είπαν για τον Αντίνο και το πέναλτι σε βάρος του Λεβαδειακού στο χθεσινό ματς με την ΑΕΚ.

Ο Λανουά μίλησε στους διαιτητές της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια του διαιτητικού σεμιναρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας τους είπε, μεταξύ άλλων: «Έχω έρθει εδώ για να βελτιωθείτε.

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