Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τα λάθη που επισήμαναν στους ρέφερι. Τι είπαν για τον Αντίνο και το πέναλτι σε βάρος του Λεβαδειακού στο χθεσινό ματς με την ΑΕΚ.
Ο Λανουά μίλησε στους διαιτητές της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια του διαιτητικού σεμιναρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας τους είπε, μεταξύ άλλων: «Έχω έρθει εδώ για να βελτιωθείτε.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr