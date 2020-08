Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ στην ΑΕΛ

Ολοκληρώθηκε οι εργομετρικές εξετάσεις, στις οποίες υπεβλήθησαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, όπως ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους την Κυριακοί οι «βυσσινί».

Η σχετική ανακοίνωση:



«Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΛ, που πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια στο THE MEDICAL PROJECT, ένα χώρο μέτρησης, αξιολόγησης και αποθεραπείας που απευθύνεται στον καθένα μας, αθλούμενους ή μη, στην πόλη της Λαρισας.



Η εργαστηριακή αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών μας και η συνεργασία των στελεχών του THE MEDICAL PROJECT με το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας ουσιαστικά και τυπικά επισφράγισε την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών και για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020-21, ειδικά στον κρίσιμο τομέα της αποθεραπείας (μοναδικό δωμάτιο κρυοθεραπειας που φτάνει έως τους μείον 85 βαθμούς Κελσίου και επιταχύνει τον χρόνο αποθεραπείας) των αθλητών της ΠΑΕ καθ’ όλη τη διάρκειά της.



Οι αθλητές υποβλήθηκαν σε εργομετρικές εξετάσεις, κινητική ανάλυση βάδισης και μυϊκή αξιολόγηση (TMG).



Οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε δυο μέρες στις 3 και 4 Αυγούστου, ενώ τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον Covid-19 για όλους τους συμμετέχοντες.



Όλοι μας στην ΠΑΕ ΑΕΛ επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το THE MEDICAL PROJECT και την διοίκηση του, για την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη στους αθλητές της ομάδας μας».