Λάθη, λάθη, λάθη… Η διαιτησία έχει δώσει το στίγμα της στο ελληνικό πρωτάθλημα, προς όφελος των ισχυρών. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πλέον υπάρχει και η σφραγίδα της ΚΕΔ για όσα έγιναν την τελευταία αγωνιστική. Μπορεί πλέον να μην αναλύονται οι φάσεις των αγώνων, αλλά το σεμινάριο διαιτησίας για τους αξιωματούχους της Super League με οδηγίες του Πάολο Βάλερι για το VAR, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές.

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