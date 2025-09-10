Η Λάτσιο ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρτιο την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Μανδά, αλλά ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας σκέφτεται να φύγει τον Ιανουάριο από την ομάδα της Ρώμης, καθώς έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.

Μάλιστα η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέρει πως στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είναι πιθανό να «μετακομίσει» στην Αγγλία, με τη Γουλβς να επανέρχεται στη διεκδίκηση του και να προσφέρει 20 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από την ομάδα της Ρώμης.

Ο Μανδάς υπέγραψε νέο συμβόλααιο μέχρι το 2029, με τις αποδοχές του να φτάνουν απο τις 200 χιλιάδες ευρώ, στις 800 χιλιάδες ετησίως. Αυτή ήταν η επιβράβευση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας στο πρόσωπο του, καθώς με τις εμφανίσεις του έδειξε ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια.