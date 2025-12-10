Η Ραντνίτσκι Νις είναι ο νέος σταθμός στην προπονητική καριέρα του Τάκη Λεμονή.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος κάνει προπονητικό restart μετά από οκτώ χρόνια, στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με την ομάδα της Σερβίας, χαρακτήρισε λάθος την απουσία του από τους πάγκους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έρχομαι στο Νις με καλή αίσθηση. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πολλούς Σέρβους. Είχα κάνει ξεκίνημα στην καριέρα μου με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς. Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια κράτη. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον ισχυρό άντρα του συλλόγου, τον Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη.

Θέλω να φέρω τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Η διοίκηση που παρουσίασε το πλάνο της και με έκανε να ενδιαφερθώ. Ξέρω την κατάσταση στο κλαμπ, η πρόκληση είναι μεγάλη αλλά αυτό με έπεισε να έρθω. Είδα δώδεκα ματς της Ραντνίτσκι, έχω εξοικειωθεί με αρκετά πράγματα, νομίζω ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ματς και μετά είναι η διακοπή, που θα μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα.

Βλέπετε, αποφάσισα να μην δουλέψω άλλο στην Ελλάδα. Μετά από τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι πραγματικά δύσκολο να δουλέψεις για άλλη ομάδα εκεί. Υπήρξαν κάποιες κρούσεις, αλλά…

Εντέλει, δεν ήταν καλή απόφαση για μένα, αυτή η απουσία, αλλά το έχω αποδεχτεί. Έχω μεγάλη δίψα για νίκες, έτσι ήμουν και σαν παιδί, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει», ανέφερε, ενώ την ώρα που πόζαρε για τις πρώτες του φωτογραφίες, είπε πως «μου αρέσουν τα χρώματα της ομάδας. Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου να με ρωτήσει τι χρώματα φοράει η Ραντνίτσκι».