Ο Λεβαδειακός και ο Άρης κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League.
Λεβαδειακός – Άρης 0-1 (Novasports 2)
Γκολ: 10′ αυτ. Λιάγκας
Κίτρινες κάρτες: Γένσεν
Κόκκινες κάρτες: –
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Συμελίδης, Πεδρόσο.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Αλφαρελά, Μορόν.