Ο Λεβαδειακός και ο Άρης κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League.

Λεβαδειακός – Άρης 0-1 (Novasports 2)

Γκολ: 10′ αυτ. Λιάγκας

Κίτρινες κάρτες: Γένσεν

Κόκκινες κάρτες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Συμελίδης, Πεδρόσο.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Αλφαρελά, Μορόν.

 

