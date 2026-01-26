Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε αυτή την αγωνιστική στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (0-0), και πλέον η 4αδα για τους πράσινους… απομακρύνεται σύμφωνα με το Football Meets Data.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν κατάφερε και πάλι να μειώσει την απόσταση από τον Λεβαδειακό, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Άρη στο Βικελίδης (2-2) και οι ελπίδες για είσοδο στο 1-4 του βαθμολογικού πίνακα χάνονται.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι αυτή τη στιγμή στην 4η θέση, 9 βαθμούς μακριά από το τριφύλλι (με ματς παραπάνω) και είναι πια το φαβορί για να μπει στα playoff του πρωταθλήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr